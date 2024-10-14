Мінфін евакуювали через повідомлення про мінування

Будівлю Міністерство фінансів України евакуюють через повідомлення про мінування.

Про це повідомив співрозмовник ЕП в Мінфіні.

"У звʼязку із отриманням повідомлення про мінування просимо залишити будівлю Міністерства фінансів для проведення відповідних заходів реагування", - йдеться у повідомленні.

Раніше, українські ЗМІ повідомили, що в низці областей України повідомляють про масові мінування будівель. Мова йде про навчальні заклади, міські ради, міністерства й не тільки.

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За даними "Інтерфакс-Україна", поліція вже проводить перевірку на об'єктах органів державної влади та місцевого самоврядування, за якими надійшли анонімні повідомлення про мінування. Зазначається, що сил і засобів у поліції вистачає.