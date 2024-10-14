Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін евакуювали через повідомлення про мінування

Понеділок, 14 жовтня 2024, 15:51 - Артур Крижний

Будівлю Міністерство фінансів України евакуюють через повідомлення про мінування.

Про це повідомив співрозмовник ЕП в Мінфіні.

"У звʼязку із отриманням повідомлення про мінування просимо залишити будівлю Міністерства фінансів для проведення відповідних заходів реагування", - йдеться у повідомленні.

Раніше, українські ЗМІ повідомили, що в низці областей України повідомляють про масові мінування будівель. Мова йде про навчальні заклади, міські ради, міністерства й не тільки.

Реклама:

За даними "Інтерфакс-Україна", поліція вже проводить перевірку на об'єктах органів державної влади та місцевого самоврядування, за якими надійшли анонімні повідомлення про мінування. Зазначається, що сил і засобів у поліції вистачає.

Мінфін
Реклама:
Матеріали за темою
Мінфін залучив з продажу облігацій рекордні 30 мільярдів 8 жовтня 2024, 20:30
Мінфін у вересні перерахував майже 16 мільярдів місцевим бюджетам 7 жовтня 2024, 18:17
У Мінфіні думають, як розтягнути разові $50 млрд від доходів на заморожені кошти РФ 3 жовтня 2024, 16:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті