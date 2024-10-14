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БЕБ оголосило про прийом до нового складу Ради громадського контролю

Понеділок, 14 жовтня 2024, 13:50 - Віктор Волокіта

Бюро економічної безпеки України розпочало прийом документів від кандидатів до нового складу Ради громадського контролю при БЕБ. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

Зазначається, що прийом документів триватиме з 14 жовтня до 18 жовтня 2024 року включно. 

Конкурс з формування складу Ради громадського контролю проводитиметься шляхом рейтингового інтернет-голосування громадянами, які проживають на території України.

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"Кандидатури для участі в конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, які провадять діяльність у сфері реформування системи кримінальної юстиції, запобігання та/або протидії корупції, захисту прав та інтересів бізнесу протягом не менше двох років та мають підтвердження реалізованих ними проєктів у вигляді звітів, які можуть бути подані у довільній формі", - йдеться в повідомленні. 

Для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю на електронну адресу: esburgk24@esbu.gov.ua необхідно надіслати:

  • рішення керівного органу громадського об’єднання про подання пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі;
  • засвідчену в установленому порядку копію статуту громадського об’єднання;
  • звіт громадського об’єднання щодо досвіду роботи та результатів реалізації проєктів у сфері реформування системи кримінальної юстиції, запобігання та/або протидії корупції, захисту прав та інтересів бізнесу за останніх два роки;
  • заяву кандидата про згоду на участь у роботі Ради громадського контролю;
  • копії документа, що посвідчує особу кандидата;
  • автобіографію кандидата;
  • мотиваційний лист;
  • відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата.

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БЕБ
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