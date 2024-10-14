Україна увійшла у трійку найшвидше ростучих експортерів лохини у світі

Грузія, Зімбабве та Україна увійшла до трійки країн, експорт лохини в яких зростає найшвидшими темпами.

Про це повідомляє EastFruit.

Україна зайняла третє місце серед найбільш швидкозростаючих експортерів лохини, показуючи щорічний приріст на рівні 21% або 530 тонн. Попри війну, українські виробники змогли збільшити експорт на 1,1 тис. тонн у 2022 році та ще на 940 тонн у 2023 році.

Грузія стала лідером за темпами зростання експорту лохини в 2023 році, демонструючи приріст на рівні 55% щорічно у період 2019-2023 років. Особливо вражаючим був приріст експорту в 2023 році — у 2,5 рази більше, ніж у попередньому році, що дозволило Грузії вперше потрапити до топ-20 експортерів, випередивши такі країни, як Італія та Китай.

Реклама:

Зімбабве також демонструє значні успіхи, зростаючи на 48% щорічно протягом останніх п'яти років. У 2022 році Зімбабве була світовим лідером за темпами зростання експорту серед топ-20 країн, і цей результат продовжував вражати у 2023 році.