Індія посіла друге місце у постачанні критичних технологій для ВПК Росії

Індія стрімко стала другим найбільшим постачальником обмежених критичних технологій для військової машини Росії.

Про це повідомили американські та європейські посадовці, пише Bloomberg.

За словами посадовців, які побажали залишитися анонімними через приватний характер обговорень, експорт Індією обмежених товарів, таких як мікрочипи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні — приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року — і зріс до 95 мільйонів доларів у липні. Індія поступається лише Китаю.

Деякі з союзників України зазначають, що їх особливо розчаровує той факт, що на звернення дипломатів з цього питання індійська сторона мало реагує. Міністерство закордонних справ Індії відмовилося коментувати цю тенденцію.

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Згідно з останніми даними, майже п'ята частина чутливих технологій, які потрапляють до російського військово-промислового комплексу, надходить через Індію, зазначають посадовці.

Нові дані підкреслюють складнощі, з якими стикаються США та їх союзники, намагаючись обмежити здатність Росії воювати в Україні. Експорт більшості таких технологій подвійного призначення безпосередньо до Росії заборонений, тому країна закуповує їх через треті країни — іноді через несвідомі дочірні компанії західних фірм або мережі посередників.

Речник Держдепартаменту США в п’ятницю заявив, що відомство знову підніме питання з урядовими посадовцями Індії та компаніями.

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Поки союзники працюють над перекриттям деяких із цих маршрутів з’являються нові центри торгівлі. Серед них Індія, Малайзія та Таїланд, зазначають джерела.

Роль Індії у відправленні таких товарів створює додаткові труднощі, оскільки політики США та ЄС прагнуть розвивати партнерські відносини з урядом прем'єр-міністра Нарендри Моді, незважаючи на те, що він зміцнює зв'язки з Путіним. Індія також стала найбільшим покупцем російської нафти, попри зусилля союзників обмежити ці продажі.

Ключовим фактором цієї зміни є величезні запаси рупій, які Росія накопичила завдяки таким продажам нафти, зазначають посадовці.