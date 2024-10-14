Власник Київстару перенесе штаб-квартиру з Нідерландів в іншу країну

Компанія "Фрідом фінанс" продовжує працювати в Україні в обхід санкцій, а 12 тисяч клієнтів місцевого брокера вже два роки не можуть повернути свої гроші. Як таке можливе і хто допомагає підсанкційному росіянину заробляти на українцях?