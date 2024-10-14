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Власник Київстару перенесе штаб-квартиру з Нідерландів в іншу країну

Понеділок, 14 жовтня 2024, 12:10 - Олексій Артемчук

Холдинг Veon, якому належить Київстар, буде базуватися в Дубаї, а не Амстердамі.

Про це повідомляє пресслужба VEON.

"Наше рішення перенести штаб-квартиру Veon до Дубаю відображає стратегічну переорієнтацію нашого фокуса на ближче розташування до наших ключових ринків", — сказав генеральний директор групи Veon Каан Терзіоглу.

Це також має підвищити помітність холдингу серед інвесторів Перської затоки.

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Окрім України, Veon працює на ринках Пакистану, Бангладеш, Казахстану, Узбекистану та Киргизстану. 

У 2023 році компанія пішла з Росії.

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Київстар Нідерланди ОАЕ
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Економічна правда
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