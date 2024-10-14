Власник Київстару перенесе штаб-квартиру з Нідерландів в іншу країну
Понеділок, 14 жовтня 2024, 12:10 -
Холдинг Veon, якому належить Київстар, буде базуватися в Дубаї, а не Амстердамі.
Про це повідомляє пресслужба VEON.
"Наше рішення перенести штаб-квартиру Veon до Дубаю відображає стратегічну переорієнтацію нашого фокуса на ближче розташування до наших ключових ринків", — сказав генеральний директор групи Veon Каан Терзіоглу.
Це також має підвищити помітність холдингу серед інвесторів Перської затоки.
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Окрім України, Veon працює на ринках Пакистану, Бангладеш, Казахстану, Узбекистану та Киргизстану.
У 2023 році компанія пішла з Росії.
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