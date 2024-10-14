США підтримають зусилля Сербії у зменшенні енергозалежності від Росії

США підтримають зусилля Сербії щодо зменшення залежності від імпорту викопного палива з Росії та прискорення переходу на відновлювані джерела енергії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на слова заступника держсекретаря США з питань економічного зростання Хосе Фернандеса.

Сербія, яка тривалий час залежала від імпорту газу з Росії, шукає нові шляхи постачання енергії будівництвом нових трубопроводів, зокрема від терміналу з зрідженим природним газом у Греції на півдні та імпорт з Азербайджану на сході.

Однак єдиний нафтопереробний завод Сербії, компанія NIS, контролюється російським "Газпром Нєфть", що робить країну вразливою до використання Путіним енергетичних важелів тиску.

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Минулого місяця США та Сербія підписали угоду у Вашингтоні про співпрацю в енергетичних проєктах і постачанні критичних мінералів. Компанія Rio Tinto планує відкрити найбільший в Європі літієвий рудник у Сербії, попри сильний опір місцевих екологічних груп.

Очікується, що компанія UGT Renewables з Флориди підпише угоду наступного тижня про будівництво сонячної електростанції потужністю 1 гігават у Сербії, а підрозділ американської інженерної корпорації Bechtel Corp розглядає плани будівництва гідроакумулюючої станції потужністю 2,4 гігавата на річці Дунай на кордоні з Румунією.