США підтримають зусилля Сербії у зменшенні енергозалежності від Росії
США підтримають зусилля Сербії щодо зменшення залежності від імпорту викопного палива з Росії та прискорення переходу на відновлювані джерела енергії.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на слова заступника держсекретаря США з питань економічного зростання Хосе Фернандеса.
Сербія, яка тривалий час залежала від імпорту газу з Росії, шукає нові шляхи постачання енергії будівництвом нових трубопроводів, зокрема від терміналу з зрідженим природним газом у Греції на півдні та імпорт з Азербайджану на сході.
Однак єдиний нафтопереробний завод Сербії, компанія NIS, контролюється російським "Газпром Нєфть", що робить країну вразливою до використання Путіним енергетичних важелів тиску.
Минулого місяця США та Сербія підписали угоду у Вашингтоні про співпрацю в енергетичних проєктах і постачанні критичних мінералів. Компанія Rio Tinto планує відкрити найбільший в Європі літієвий рудник у Сербії, попри сильний опір місцевих екологічних груп.
Очікується, що компанія UGT Renewables з Флориди підпише угоду наступного тижня про будівництво сонячної електростанції потужністю 1 гігават у Сербії, а підрозділ американської інженерної корпорації Bechtel Corp розглядає плани будівництва гідроакумулюючої станції потужністю 2,4 гігавата на річці Дунай на кордоні з Румунією.