100 мільйонів для ЗСУ: внесок абонентів Київстар за час повномасштабного вторгнення

У 2022 році, як прояв вдячності та поваги до героїв, що боронять Україну, компанія "Київстар" запустила благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ". Завдяки їй, абоненти національного мобільного оператора зібрали понад 100 000 000 грн на підтримку Збройних Сил України від початку повномасштабного вторгнення. Усі кошти були передані на рахунок Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" у рамках спільних проєктів.

Усі абоненти передплаченого зв’язку, обираючи Суперсилу "Допомога ЗСУ", можуть системно підтримувати армію. Підключена благодійна Суперсила дозволяє робити щомісячний донат у розмірі до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком. Донат автоматично списується при оплаті тарифу без додаткових платежів для абонента.

"Ми бачимо, як українці об’єднуються заради перемоги, і цей внесок у 100 мільйонів гривень для ЗСУ – яскравий приклад того, як маленькі щомісячні дії можуть стати великою допомогою для нашої армії. Ми вдячні за те, що абоненти долучаються до наших ініціатив та обирають Суперсилу "Допомога ЗСУ", аби регулярно підтримувати армію", – зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар.

За час існування благодійної Суперсили "Допомога ЗСУ" понад 300 тисяч абонентів долучились до КСВ-ініціатив компанії. Спільно з фондом "Повернись живим" було запущено п’ять проєктів на підтримку армії. Нагадаємо, що наразі триває другий спільний проєкт Київстар та Фонду "Повернись живим" з розмінування країни – "Нам тут жити 2.0". Мета проєкту — зібрати 100 мільйонів гривень на роботизовані комплекси та обладнання для саперів. Ініціатива реалізується за інформаційної підтримки Міністерства економіки України.

Аби підтримати проєкт та українських саперів, Київстар зробив свій внесок у розмірі 30 мільйонів гривень. Абоненти передплаченого зв’язку можуть долучитися до проєкту за допомогою підключення Суперсили "Допомога ЗСУ". Перевірити, чи є у вашому тарифі Суперсила "Допомога ЗСУ", можна у додатку "Мій Київстар". Контрактні абоненти та усі небайдужі можуть задонатити на спецрахунок фонду та на "банку" проєкту.

Ініціатива "Нам тут жити 2.0" стартувала у серпні 2024 року і триватиме до досягнення цільової суми збору в розмірі 100 мільйонів гривень. Станом на початок жовтня залишилось акумулювати близько 55 мільйонів гривень.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2024 р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін.

Київстар розвиває в Україні нові технології зв`язку та в найближчі п`ять років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд доларів США. Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи.

Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua