TikTok скорочує робочі місця через штучний інтелект

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TikTok звільняє сотні співробітників по всьому світу, в тому числі велику кількість співробітників в Малайзії, оскільки вона зміщує фокус на ширше використання штучного інтелекту для модерації контенту.

Про це повідомляє Reuters.

Два джерела Reuters повідомили, що в Малайзії було скорочено понад 700 робочих місць. Пізніше TikTok уточнив, що скорочення торкнулося менш ніж 500 співробітників у країні.

Співробітники, більшість з яких були залучені до модерації контенту фірми, були повідомлені про своє звільнення електронною поштою пізно ввечері в середу 9 жовтня, повідомили джерела видання.

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У відповідь на запити Reuters компанія TikTok підтвердила звільнення і повідомила, що очікується, що це торкнеться кількох сотень співробітників по всьому світу в рамках ширшого плану з удосконалення операцій з модерації контенту.

TikTok використовує поєднання автоматизованого виявлення та людських модераторів для перегляду контенту, розміщеного на сайті.

За даними вебсайту компанії, у ByteDance працює понад 110 000 співробітників у більш ніж 200 містах по всьому світу.

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За словами одного з джерел Reuters, наступного місяця технологічна компанія також планує ще більше скорочень, оскільки прагне консолідувати деякі зі своїх регіональних операцій.