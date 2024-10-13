Реклама:
Всі розділи
Укр / Рус

Міноборони анонсувало нові функції в застосунку "Армія+"

Неділя, 13 жовтня 2024, 16:52 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда

Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця, наступна версія отримає нові функції, зокрема, навчання.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зустрічі з американською делегацією, яку цитує МО

Деталі: За її словами, у майбутньому також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

Пряма мова Черногоренко: "У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії...

Реклама:

... Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби".

Деталі: За словами заступниці міністра, ключові нововведення Армія+ включатимуть:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Українська правда

Реклама:
армія технології
Реклама:
Матеріали за темою
"Українська бронетехніка" представила новий бойовий автомобіль 3 вересня 2024, 12:33
В оборонну індустрію інвестували понад 7 мільярдів доларів – Умєров 27 серпня 2024, 16:10
Світові оборонні гіганти очікують рекордних прибутків через подвоєння замовлень 26 серпня 2024, 14:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті