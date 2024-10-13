Видобуток газу у Великобританії скорочується швидше, ніж очікувалося

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Видобуток природного газу в Британії скорочується швидше, ніж очікувалося, що призводить до більшої залежності від імпорту,

Про це повідомляє галузева група Offshore Energies UK (OEUK), передає Bloomberg.

За словами менеджера з ринкової інформації в OEUK Росса Дорнана, видобуток впав приблизно на 13% в цьому році по серпень, і подібні темпи можуть спостерігатися протягом усього 2024 року. Це порівняно з прогнозом зниження на 10%, який був зроблений раніше цього року для британського басейну Північного моря.

За повідомленням, OEUK шукає певної підтримки для внутрішніх інвестицій в енергетику в осінньому бюджеті уряду, який має бути прийнятий 30 жовтня. Попередній уряд консерваторів запровадив надзвичайний податок на прибутки від видобутку нафти і газу під час енергетичної кризи два роки тому, і лейбористи планують ще більше підвищити цей податок, щоб закрити фіскальний розрив.

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Нова податкова система Великобританії може призвести до падіння інвестицій у нафтогазову галузь на 80% протягом наступних п'яти років, за даними OEUK.

Група зазначає, що газове родовище Victory компанії Shell Plc у Північному морі може бути єдиним, щодо якого буде прийнято остаточне інвестиційне рішення у 2024 році.

Виробництво енергії в Британії зараз еквівалентне лише 60% попиту, заявила група цього місяця.

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