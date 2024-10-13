АТБ змусили заплатити за користування землею, на якій знаходиться супермаркет

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "АТБ-Торгстрой" на користь Київської міської ради 503 тис грн безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою.

Про це свідчить ухвала суду від 19 вересня.

Як встановив суд, "АТБ-Торгстрой" у січні 2024 року звернувся до Київської міськради з проханням передати в оренду земельну ділянку площею 0,085 га (кадастровий номер 8000000000:72:223:0009) по вул. Ушинського, 27 у Солом`янському районі міста Києва.

Департамент земельних ресурсів КМДА підготував проєкт рішення про передачу в оренду цієї ділянки. В пояснювальній записці зазначено, що у 2015 році "АТБ-Торгстрой" записав на себе магазин продовольчих та непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою площею 582 кв м на цій землі.

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За даними прокуратури, "АТБ-Торгстрой", як власник супермаркету по вул. Ушинського, 27, до 2024 року не тільки не зареєстрував право оренди земельною ділянкою під магазином, а і не сплачував оренду, використовував її безоплатно та без достатньої правової підстави.

Тому прокуратура пішла у суд, щоб стягнути з "АТБ-Торгстрой" 503 тис грн безпідставно збережених коштів за орендну плату.

Суд встановив, що ділянка площею 0,085 га по вул. Ушинського, 27 у Києві була сформована у 2021 році. І як мінімум з 2022 року Київраді було відомо про користування нею "АТБ-Торгстрой" без сплати оренди. Водночас, столична міська рада не зверталася до суду про відшкодування коштів.

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У Київраді це пояснили складною економічною ситуацією та запровадженням в Україні воєнного стану, в результаті чого міській раді обмежили фінансування та видатки на сплату судового збору, адже в першу чергу фінансується соціальна, військова та оборонна сфери.

Оскільки Київрада не зверталася до суду, то це зробила прокуратура. Суд погодився з її доводами і стягнув з ТОВ "АТБ-Торгстрой" 503 тис грн безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою.

Суд також наголосив, що користування "АТБ-Торгстрой" "ділянкою без правовстановлюючих документів не лише спричинило втрати місцевого бюджету, а є дискримінацією інших землекористувачів, які опиняються у гіршому економічному становищі поряд із суб`єктами, які ухиляються від належного оформлення відносин у земельній сфері та сплати орендної плати".

Бенефіціарами "АТБ-Торгстрой" є Геннадій Буткевич, Євгеній Єрмаков та Віктор Карачун. Керівниця підприємства - Тетяна Алексюк.