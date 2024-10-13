За добу енергетики відновили живлення для понад 6 тисяч споживачів

За добу з 12 на 13 жовтня енергетики відновили живлення для 6 591 споживача, які були знеструмлені у результаті бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 6591 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень", – йдеться у повідомленні.

При цьому, частково знеструмленими залишаються 503 населених пункти.

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За добу через бойові дії знеструмлення відбувались у Запорізькій та Херсонській областях. На Херсонщині ворог дроном атакував підстанцію. Пожежу ліквідовано, а споживачів підʼєднано до резервного живлення.