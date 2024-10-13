Дружина ексмера відсудила у Міноборони 9 млн збитків, отриманих після вибухів на військових складах

Фото: УП

Господарський суд міста Києва стягнув з військової частини 8,6 млн грн на користь сільськогосподарського ТОВ "Інтер", яке у 2018 році отримало збитки в результаті вибухів та пожежі на військових складах у Чернігівській області.

Про це свідчить рішення суду від 24 вересня.

Як встановив суд, 9 жовтня 2018 року відбулось дві надзвичайні події: вибухи боєприпасів на території 6-го арсеналу Міністерства оборони України поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області, а також пожежа на комплексі будівель елеватора, який належить "Інтеру".

Йдеться про вибухи у військовій частині, номер якої прихований у судовому реєстрі.

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Сільськогосподарське підприємство стверджувало, що в результаті пожежі у військовій частині повністю знищено:

зерносушарку Brice-Baker SCN-16/72 2014 року випуску;

конвеєр ТСЦ-400/28м 2014 р.в.;

конвеєр ТСЦ-400Н/13,5м

оперативну ємність для зерна місткістю 120 т;

200 т кукурудзи урожаю 2018, яка була завантажена до сушильної камери та оперативної ємності зерна.

"Інтер" пішов у суд, щоб відшкодувати 10 млн грн збитків.

Справа у суді розглядалась неодноразово. У 2021 році Верховний суд відправив її на новий розгляд до Господарського суду Києва.

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Суд встановив, що протиправність поведінки Міноборони полягає у небезбечному збереженні та утриманні арсеналу боєприпасів. Тому військова частина, що володіла військовим майном, яке і спричинило пожежу, відповідальна за завдані аграріям збитки.

"Інтер" надав суду експертний висновок Чернігівської регіональної Торгово-промислової палати від 2018 року, в якому зазначається, що загальна вартість матеріалах збитків складає 10 млн грн.

Водночас згідно з іншим експертним висновком, проведеним Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, мова йде про завдану шкоду у розмірі 8,6 млн грн.

Крім того, аграрії не довели факт завантаження/перебування кукурудзи урожаю 2018 року саме у кількості 200 т. в сушильній камері та оперативній ємності для зерна.

В результаті, суд стягнув з військової частини 8,6 млн грн завданих "Інтеру" збитків, а також 129 тис грн судового збору та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 17 тис грн.

Згідно з даними youcontrol, власниками СТОВ "Інтер" є Валерій Куліч та Ірина Тимофіївна Атрошенко, дружина ексмера Чернігова Владислава Атрошенка. 6 червня 2023 року Атрошенка звільнили з посади міського голови за рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо:

В ніч на 9 жовтня від місцевих жителів міста Ічня на Чернігівщині почала надходити інформація про вибухи на військових складах з боєприпасами.

Люди масово почали полишати свої домівки, а профільні служби розгорнули евакуацію.

Територія 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба, де сталися вибухи боєприпасів, становила близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.