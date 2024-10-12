Китай анонсував більше фіскальних стимулів для економіки, але упустив деталі щодо розміру

У суботу Китай пообіцяв "значно збільшити" борг для відродження своєї економіки, але залишив інвесторів у здогадках щодо загального розміру пакета стимулів

Про це повідомляє Reuters.

Міністр фінансів Лань Фоань заявив на пресконференції, що Пекін допоможе місцевим органам влади вирішити їхні боргові проблеми, запропонує субсидії людям з низькими доходами, підтримає ринок нерухомості та поповнить капітал державних банків, серед інших заходів.

Це все кроки, до яких закликали Китай інвестори, оскільки економіка країни втрачає імпульс і намагається подолати дефляційний тиск і підняти довіру споживачів на тлі різкого спаду на ринку нерухомості.

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Але те, що Лан не назвав суму в доларах, ймовірно, продовжить нервове очікування інвесторів на більш чітку дорожню карту до наступного засідання законодавчого органу Китаю, який затверджує додатковий випуск боргових зобов'язань. Дата засідання ще не оголошена, але очікується, що воно відбудеться найближчими тижнями.