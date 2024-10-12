Співробітнику Binance відмовили у звільненні під заставу у справі про відмивання грошей у Нігерії

У п'ятницю 11 жовтня керівнику відділу протидії фінансовим злочинам Binance Тіграну Гамбаряну було вдруге відмовлено у звільненні під заставу. Суддя постановив, що в'язниця здатна задовольнити його медичні потреби.

Про це повідомляє Reuters.

Тігран Гамбарян, громадянин США, перебуває під вартою в Нігерії з кінця лютого. Він і Binance заперечують висунуті проти нього звинувачення.

Він звернувся до Федерального високого суду в Абуджі з проханням звільнити його за медичними показаннями, стверджуючи, що йому необхідно зробити операцію за межами в'язниці і що стан його здоров'я погіршується.

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"У цьому суді немає доказів того, що Нігерійська виправна служба не може впоратися з проблемами зі здоров'ям обвинуваченого", - сказав суддя Емека Нвайт.

Нвайт також сказав, що Гамбарян не відкликав апеляцію на попереднє рішення про звільнення під заставу в травні, і тому його останнє прохання "є зловживанням судовим процесом, щоб випустити обвинуваченого під заставу, поки апеляція перебуває на розгляді в апеляційному суді".

Суддя переніс засідання на 18 жовтня після того, як адвокат Гамбаряна провів перехресний допит двох свідків з боку держави.

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