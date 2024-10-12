Meta видаляє фейкові акаунти в Молдові напередодні президентських виборів

Компанія Meta Platforms заявила в п'ятницю 11 жовтня, що видалила мережу групових акаунтів, націлених на російськомовних жителів Молдови напередодні виборів в країні 20 жовтня, за порушення політики компанії щодо фейкових акаунтів.

Про це повідомляє Reuters.

Фейкові акаунти розміщували критику на адресу Санду, проєвропейських політиків і тісних зв'язків між Молдовою і Румунією, а також підтримували проросійські партії в Молдові.

Компанія заявила, що видалила сім акаунтів у Facebook, 23 сторінки, одну групу і 20 акаунтів в Instagram за порушення своєї "скоординованої політики щодо неавтентичної поведінки".

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За даними "Мета", близько 4200 акаунтів були підписані на одну або кілька з 23 сторінок і близько 335 000 акаунтів були підписані на один або кілька акаунтів в Instagram.

Meta зосередився на блокуванні близько десятка фіктивних російськомовних новинних брендів, які видавали себе за незалежних користувачів в багатьох інтернет-сервісах, включаючи Facebook і Instagram, що належать Meta, а також Telegram, OK.ru і TikTok.

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63,2% жителів Молдови підтримують процес інтеграції країни до Євросоюзу напередодні ключовго референдуму з цього питання.