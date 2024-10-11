В Міносвіти кажуть, що на підвищення зарплат освітян необхідно 270 мільярдів

На підвищення зарплат українських освітянам додатково необхідно 270 млрд грн.

Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

"Питання підняття зарплати для освітян, яке передбачено статтею 61 прикінцевих положень закону про освіту, передбачає підняття (зарплати - ред.) абсолютно для всіх освітян. Це правильно і справедливо, тому що і дошкільна освіта, і загальна середня освіта, і профтехосвіта, і фахова передвища, і вища освіта повинні бути справедливо і рівномірно підвищені.

Але на це підвищення країні потрібно на сьогодні 270 мільярдів гривень додатково. І от питання знову ж таки, чи маємо ми зараз таку можливість, звідки взяти ці гроші. Я вірю в те, що ми цю позицію рано чи пізно виконаємо", - сказав Лісовий.

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За його словами, наразі розроблено кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів - як поетапне, так і одночасне підвищення.

"Але ми розуміємо, що для того, щоб починати цей процес, нам треба для початку отримати навіть поетапне, хоч би 80 мільярдів гривень плюс", - зазначив міністр.

Нагадаємо:

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У проєкті бюджету на 2025 рік на освіту заклали майже 170 млрд грн, що майже на 2 млрд грн менше, ніж у 2024 році.