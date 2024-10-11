Законодавці підтвердили можливість виведення коштів клієнтів "Фрідом Фінанс" – заява вкладників

Законодавці підтвердили наявність можливості для розв'язання питання приватних інвесторів "Фрідом Фінанс", проте Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує бездіяльність.

Про це повідомив ЕП керівник Ініціативної групи постраждалих інвесторів "Фрідом Фінанс Україна" Максима Дибенко.

Так, 11 жовтня відбулася робоча група під час якої обговорювали проблеми інвесторів компанії "Фрідом Фінанс Україна". Основною темою було розблокування активів приватних інвесторів.

Інвестори, які володіють облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП), намагалися дізнатися, чи отримають вони премію за згоду відповідно до умов меморандуму. Однак представники НКЦПФР не надали чіткої відповіді, посилаючись на відсутність компетенції.

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За інформацією представників НБУ, на робочій групі було зазначено, що через недбалість та некомпетентність НКЦПФР, умови не були розроблені в термін та згода не була отримана від власників ОЗДП "Фрідом Фінанс Україна", в встановлений Міністерством фінансів строк. Через це приватні інвестори втратили можливість отримати цю премію.

Обговорювалося також питання можливості переведення облігацій до інших брокерів. Було підтверджено, що для цього немає законодавчих перешкод, оскільки санкції накладені лише на "Фрідом Фінанс Україна", а не на її інвесторів. Це, зі слів Дибенко, підтвердили представники комітету ВРУ та інші запрошені міністерства та організації.

Крім того, НКЦПФР раніше не відкликала ліцензію компанії через побоювання втратити документи та реєстри. Проте голова НКЦПФР повідомив, що вся документація доступна, що, на думку Дибенко, відкриває можливість ліквідації компанії.

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"НКЦПФР відмовляється це робити без пояснення мотивів свого рішення", - зазначив Дибенко.

НКЦПФР стверджувала, що співпрацює з СБУ щодо переведення активів. Однак СБУ надала листа в якому повідомляється, що це не відповідає дійсності, і ніхто до них не звертався з цього приводу, каже він.

"На сьогодні законодавці знову підтвердили, що існують всі законодавчі можливості для вирішення питання приватних інвесторів. Однак комісія продовжує свою бездіяльність, які останні 2 роки", - розповів Дибенко.

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Нагадаємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) спростовує неправдиву, на їхню думку, інформацію щодо своєї бездіяльності у справі ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яка з’явилася в ЗМІ.