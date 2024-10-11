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Кабмін звільнив голову Держагентства водних ресурсів

П'ятниця, 11 жовтня 2024, 18:31 - Віктор Волокіта
 
Михайло Янчук
Держагентство водних ресурсів

Кабінет міністрів звільнив Михайла Янчука з посади голови Державного агентства водних ресурсів України.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Уряд також звільнив Максима Рівтіна з посади заступника голови Держагентства водних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Виконання обов’язків голови Держагентства Кабмін тимчасово поклав на Ігоря Гопчака. Він з 10 червня 2022 року працює на посаді заступника голови агентства водних ресурсів. 

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Янчук пропрацював на своїй посаді менше року. 

Кабмін
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