Два гіганти контейнерних перевезень оминатимуть Червоне море через атаки хуситів

A.P. Moller Maersk A/S та Hapag-Lloyd AG, які починають співпрацю з обміну суднами, планують розпочати партнерські перевезення на південь від Африки, припускаючи, що Червоне море залишатиметься небезпечним аж до 2025 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За повідомленням Maersk, яке було опубліковане в середу, компанії вирішили розпочати свою співпрацю під назвою Gemini Cooperation з 1 лютого, використовуючи маршрут через Мис Доброї Надії.

Минулого місяця обидві судноплавні компанії представили деталі свого нового партнерства, яке передбачає два альтернативні східні маршрути, залежно від доступності проходу через Червоне море.

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У середу Maersk повідомила, що вони обрали довший маршрут через "тривалі проблеми з безпекою" на коротшому шляху.

З кінця минулого року атаки хуситів у Червоному морі змусили контейнеровози обходити Африку південним шляхом, що частково вирішило проблему надлишкових суден у контейнерній індустрії та допомогло підвищити тарифи на перевезення.

У серпні Maersk заявила, що очікує, що конфлікт триватиме принаймні до кінця 2024 року.

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"Оскільки ситуація залишається дуже динамічною, Hapag-Lloyd і Maersk повернуться до Червоного моря, коли це буде безпечно", — йдеться в повідомленні для клієнтів Maersk.