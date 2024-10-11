Росія пропонує платіжну систему БРІКС, щоб зламати домінування США

Росія прагне зменшити залежність від долара після санкцій, а розрахунки за допомогою платіжної системи БРІКС можуть заощадити мільярди.

Про це повідомляє Bloomberg.

Росія пропонує зміни до транскордонних платежів між країнами БРІКС, спрямовані на обхід глобальної фінансової системи.

Серед альтернатив - розвиток мережі комерційних банків, які можуть здійснювати такі транзакції в місцевих валютах, а також встановлення прямих зв'язків між центральними банками.

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"Мультивалютна система" повинна буде "відгородити своїх учасників від будь-якого зовнішнього тиску, такого як екстериторіальні санкції", йдеться у звіті, в якому також стверджується, що інтереси США "не завжди узгоджуються з інтересами інших учасників" глобальної фінансової мережі.

План також передбачає створення центрів для взаємної торгівлі такими товарами, як нафта, природний газ, зерно і золото.

Проте інші країни БРІКС, які не зіткнулися з такими ж ускладненнями від санкцій, продовжують надавати пріоритет доступу до фінансової системи, що базується на доларі.

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За даними Інституту Брукінгса, станом на 2022 рік у світі 58% міжнародних платежів, за винятком платежів у межах єврозони, здійснюються в доларах США, тоді як долар використовується у 54% зовнішньоторговельних рахунків-фактур.

Доповідь була опублікована в той час, коли Путін готується приймати лідерів на щорічному саміті БРІКС, який відбудеться в Казані 22-24 жовтня. Група БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, в січні розширилася за рахунок Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ефіопії та Єгипту.

Серед пропозицій Росії - використання технології розподіленого реєстру (DLT) або нової багатонаціональної платформи, яка дозволить здійснювати розрахунки за допомогою токенів.

"Ключовою перевагою використання моделі розрахунків DLT є усунення кредитного ризику", який супроводжує традиційну банківську систему, - йдеться у звіті.

Автори звіту стверджують, що DLT може також скоротити час обробки та витрати, оскільки будуть відсутні кореспондентські організації та перевірки відповідності, що заощадить країнам БРІКС до 15 млрд дол на рік, якщо половина всіх транскордонних переказів здійснюватиметься за допомогою таких транзакцій.

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