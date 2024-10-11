У РФ звинуватили росіян з ожирінням у збитках економіці на 8 трильйонів рублів

Економічний збиток від людей з ожирінням в Росії сягає 4% від валового продукту, що дорівнює 7,8 трлн рублів.

Про це повідомив директор департаменту моніторингу МОЗ РФ Іван Дєєв, пише The Moscow Times.

"У нас нормальну масу тіла має всього 35,7% пацієнтів, це зважування, вимір зросту, розрахунок індексу маси тіла і об'єм талії", - цитує Дєєва ТАСС.

За його словами, якщо перевести втрати Росії, пов'язані з цими станами, вони становлять 4% від валового внутрішнього продукту країни на рік.

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За оцінкою Мінекономрозвитку РФ, номінальний ВВП Росії на 2024 рік - 195,8 трлн рублів. Таким чином, 4% від нього становлять 7,832 трлн.

У Росії на ожиріння страждає кожен третій житель, але офіційна статистика фіксує його тільки у 2% населення, пише видання.