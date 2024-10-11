АРМА придбає військові облігації на два мільярди за гроші онлайн-казино, пов’язаного з РФ

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбає військові облігації на 2 млрд гривень.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

"АРМА придбає військові облігації на 2 млрд гривень. Ці кошти знаходилися на рахунках компаній, що надають послуги онлайн-казино в Україні та пов'язані з російським бізнесом і капіталом", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що кошти у сумі 2,6 млрд грн були передані нацагентству в управління шляхом списання з банківських рахунків компанії на поточний рахунок АРМА в державному банку.

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За законом АРМА може купувати військові облігації в обсягах, погоджених КМУ, але не більше ніж 80% коштів на депозитних рахунках, тому можливий обсяг придбання військових облігацій складає наразі 2 млрд грн.

Наказ про придбання зазначеного обсягу ОВДП вже підписаний і переданий на погодження у Кабмін.

За інформацією Думи, загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених досягнув рекордної суми у понад 10 млрд грн.

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АРМА станом на 11 жовтня вже закупило військових облігацій майже на 6 млрд грн у еквіваленті, в тому числі 31 млн дол та 6,5 млн євро.

Нагадаємо:

Іноземний бізнес може брати участь в конкурсах Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) з відбору управителя.