Ціни на косметику в Україні зростуть на 50%: до чого тут імплементація норм ЄС

Ціни на косметику внутрішніх виробників в Україні зростуть на 20-50% через гармонізацію із законами ЄС.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

"Ціна на косметику внутрішніх виробників зросте на 20–50%", – каже Микола Романьок, засновник компанії Archimed, яка консультує іноземні компанії галузі.

З серпня 2024 року українські косметичні бізнеси мають дотримуватися нових правил виробництва. Причина – гармонізація із законами ЄС.

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"Це суттєві витрати на перегляд складів та інгредієнтів продукції, її пакування, обладнання, сертифікацію тощо", – каже співзасновниця бренду косметики з виторгом 281,4 млн грн у 2023 році Livesta Світлана Діхтяренко.

В Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів, які в 2023-му сплатили 1,8 млрд грн податків, говорить Романьок, посилаючись на аналітику дослідницької агенції Fama. Нові правила для них – екзамен на виживання, пише видання.

"Доведеться вкласти понад $7000–10 000 для завершення переходу, Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами", – розповідає Євгенія Лисенко, співзасновниця косметичного бренду Crumb.

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Також питання, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, які теж підпадають під регламент, додає вона.