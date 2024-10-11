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Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

П'ятниця, 11 жовтня 2024, 11:53 - Артур Крижний

Станом на 11 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 1 копійку, євро знизився на 8 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,20 грн, євро – 45,04 грн (на 8 жовтня долар - 41,19 грн, євро – 45,12 грн). 

На 11:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 – 41,45 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,45 – 45,58 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,05 - 41,50 грн (курс на 10 жовтня – 41,05 - 41,50 грн);
  • Євро – 45,00 - 45,65 грн (курс на 10 жовтня – 45,10 - 45,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;
  • Ощадбанк – 41,00 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;
  • ПУМБ – 41,00 – 41,60 грн;
  • Райффайзен - 41,00 - 41,39 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.

курс валют долар євро
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