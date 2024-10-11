ЗМІ: Туреччина очікує "позитивних сигналів" від Німеччини щодо купівлі Eurofighter

Турецький уряд очікує, що Німеччина сприятиме прогресу в купівлі 40 винищувачів Eurofighter.

Про це повідомили агентству dpa джерела, знайомі з цим питанням, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовниів агентства, турецька сторона очікує "позитивних сигналів від Німеччини" з цього питання.

Джерела додали, що "технічні переговори" все ще тривають.

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Туреччина сподівається посилити свою обороноздатність за допомогою 40 винищувачів Eurofighter Typhoon.

Німеччина бере участь у виробництві Eurofighter і для укладення експортної угоди необхідна згода Берліна.

Туреччина з минулого року наполягає на отриманні німецького дозволу на купівлю. Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив тоді, що Анкара вже має схвалення Великої Британії та Іспанії, решти підрядників.

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До 2016 року Німеччина схвалювала експорт озброєнь до цієї країни у великих масштабах. Після спроби перевороту і вторгнення Туреччини на північ Сирії німецький експорт озброєнь до Туреччини значно скоротився.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Німеччина вперше за тривалий час схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині.

Крім того, у липні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зняти заборону на продаж Анкарі винищувачів Eurofighter.