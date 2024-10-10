В Україні посилюють відповідальність за незаконні рубки та пошкодження дерев

Верховна Рада увалила закон, який посилює відповідальність за правопорушення у сфері лісокористування та протидію незаконному обігу деревини.

Про це повідомляє народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Зазначається, що незаконне вирубування дерев чи чагарників, пошкодження або знищення у будь-який спосіб дерев або чагарників, знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, або молодняка природного походження або самосіву на площах, призначених під лісовідновлення каратиметься накладанням штрафу на громадян у розмірі 3400-8500 грн, на посадових осіб – 5100 - 10 200 грн.

Якщо внаслідок незаконного вирубування було заподіяно істотну шкоду, розмір штрафу становитиме від 34 до 85 тис або обмеженням волі на строк до 3 років.

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Заподіяння шкоди деревам або чагарникам, що ростуть в парках, скверах, історико-культурних заповідниках або в межах територій або об'єктів природно-заповідного фонду, або в межах особливо захисних лісових ділянок, каратиметься накладанням штрафу у розмірі від 85 – 170 тис грн або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років.

За незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини (без документів, які підтверджують законність походження, або з підробленими документами) накладатимуться штрафи на громадян у розмірі 510 - 1020 грн, на посадових осіб – 3400 - 5100 грн. У разі заподіяння шкоди у значному розмірі штраф становитиме 34 - 51 тис грн або обмеження волі на строк до 3 років.

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