УЗ фіксує спад пасажирських перевезень: популярні рейси вересня

У вересні 2024 року динаміка пасажирських перевезень традиційно пішла на спад порівняно із літнім сезоном, за це місяць залізниця перевезла 2,2 млн пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За даними УЗ, найпопулярнішими рейсами стали поїзд №128 Запоріжжя - Львів, що перевіз у вересні більше 50 тис. пасажирів.

А друге і третє місце посіли швидкісні поїзди перемишльського напрямку - №705/706 та №715/716 із 49 тис. та 46 тис. пасажирів відповідно.

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"Незмінно високий попит тримається і на спеціальні сервіси Укрзалізниці: так, сервісом бронювання квитків для військовослужбовців з моменту його запуску скористались майже 85 тисяч військових та членів їх родин, з них - майже 15 тис. місць було виділено для цих пасажирів саме у вересні", - розповіли в "Укрзалізниці".

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