У вересні інфляція в США впала до 2,4%.

Інфляція в США впала до 2,4% у вересні, оскільки Федеральна резервна система знову розглядає можливість зниження процентних ставок на наступному засіданні в листопаді.

Про це повідомляє Financial Times.

Показник виявився нижчим за серпневе зростання на 2,5% в річному вимірі, але вищим за очікування економістів на рівні 2,3%.

Останній звіт про індекс споживчих цін, останній перед президентськими виборами 5 листопада, ознаменував шостий місяць поспіль, коли річні темпи зростання знижуються.

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Хоча показники інфляції трохи перевищили очікування ринку, інвестори вважають, що вони були недостатньо високими, щоб утримати ФРС від зниження процентних ставок наступного місяця.

Після публікації даних ринки оцінювали ймовірність зниження ставки на чверть відсотка в листопаді приблизно в 90%порівняно з 80% напередодні. Чутлива до процентних ставок дохідність дворічних казначейських облігацій, яка рухається обернено пропорційно до цін, трохи знизилася до 4,02%.

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