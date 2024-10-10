Росія обманом вербує молодих африканок, латинок та азійок на збирання "шахедів" – ЗМІ

Росія вербує молодих жінок 18-22 років із країн Африки, Азії та Латинської Америки на збірку ударних безпілотників, обіцяючи їм нібито навчання або роботу в Європі.

Про це повідомляє Associated Press.

Молодим іноземкам через рекламу в соцмережах обіцяли безплатний переліт, фінансову допомогу та стажування в Європі, якщо вони пройдуть тест на знання російської мови.

Однак після прибуття до Татарстану жінки дізналися, що їх робота полягатиме у збиранні "шахедів" для війни проти України.

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Деякі працівниці скаржаться на довгий робочий день, низькі зарплати та суворий контроль. Вони також стикаються зі шкідливими хімікатами, що викликають подразнення шкіри.

Повідомляється, що Кремль активно вербує жінок із країн Африки та Азії, щоб подолати брак робочої сили в умовах війни.

На виробництві дронів у Татарстані працюють близько 200 африканських жінок поряд із російськими студентами ПТУ, яким загалом по 16-18 років.

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