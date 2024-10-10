Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких потрібна ліцензія

Після скарг румунських фермерів на низькі ціни на українську продукцію уряд країни розширив список імпортних товарів з України, які потребують ліцензії.

Про це повідомляє Euractive.

За словами міністра сільського господарства Румунії Флоріна Барбу, румунські виробники м'яса птиці стикаються з "серйозною проблемою" через імпорт яєць і м'яса птиці з України, які продаються за цінами, набагато нижчими за собівартість румунського виробництва.

Після обговорень з представниками птахівничого сектору, уряд вирішив додати яйця і м'ясо птиці до переліку продуктів, які можуть бути імпортовані з України лише за наявності ліцензії.

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Зернові, насіння, борошно та цукор також потрапили до цього списку.

Як член ЄС, Румунія повинна дотримуватися певних виробничих вимог у секторі птахівництва, що робить витрати "на 30% вищими, ніж в Україні", додав Барбу.