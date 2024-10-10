Мінагрополітики запустило сервіс "єТваринництво"

Міністерство аграрної політики та продовольства запустило новий сервіс "єТваринництво", який спростить процедури присвоєння відповідних статусів у тваринництві, апробації та реєстрації селекційних досягнень.



Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.



"єТваринництво" – сервіс для спрощення процедур, прозорості та вільного доступу до загального переліку всіх видів сільськогосподарських тварин, які зареєстровані на території України", – пояснив Коваль.

За словами міністра, відтепер для присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи, достатньо подати електронну заяву на сайті Мінагрополітики – у розділі "єТваринництво", – внести відповідні дані та отримати витяг з реєстру.

Процедура апробації та реєстрації селекційних досягнень у тваринництві, як для нових, так і для імпортованих порід, є аналогічною.

Нагадаємо:

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Верховна Рада ухвалила законопроект "Про Державний аграрний реєстр", що сприятиме подальшій цифровізації українського агросектору і є однією з вимог міжнародних партнерів.