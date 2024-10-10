Зростає споживання електроенергії: в "Укренерго" нагадали про час для  потужних приладів

10 жовтня рівень споживання електроенергії станом на 9:30 був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу 9 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

9 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня – у вівторок, 8 жовтня.

В Укренерго нагадали, що години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

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"Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - порадили в компанії.

Нагадаємо:

У середу 9 жовтня "Енергоатом" вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Ремонти завершили на 11 днів раніше запланованого терміну. Наразі триває набір потужності АЕС.

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