Опозиція збила правку, яка мала пом'якшити наслідки підвищення податків – Гетманцев

При голосуванні за підвищення податків опозиція у Верховній Раді збила правку, яка мала пом'якшити наслідки підвищення військового збору.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

За його словами, опозиція не підтримала:

пільги для ФОП щодо несплати ВЗ під час перебування на лікарняному або у відпустці;

пільги щодо несплати ВЗ, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій;

відстрочку щодо сплати ВЗ за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і незастосування штрафів за несплату ВЗ за жовтень;

незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року (важливо для ФОП на загальній системі та іноземних доходів);

скасування обов’язку сплати ВЗ, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність в період з 1 жовтня до набрання чинності законом;

можливість зарахування ВЗ при обрахунку МПЗ для платників ЄП, для яких запроваджується ВЗ;

чіткий алгоритм дій для податкових агентів щодо виплачених авансів з зарплат у зв’язку з переходом до нової ставки всередині поточного місяця;

звільнення від сплати ВЗ електронних резидентів (е-резидентів).

Нагадаємо:

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Головне юридичне управління Верховної Ради проаналізувало законопроєкт №11416-д, яким підвищуються ставки військового збору та деяких інших податків, та дійшло висновку, що його окремі норми не відповідають Конституції України.