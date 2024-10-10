Опозиція збила правку, яка мала пом'якшити наслідки підвищення податків – Гетманцев

При голосуванні за підвищення податків опозиція у Верховній Раді збила правку, яка мала пом'якшити наслідки підвищення військового збору.
Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.
За його словами, опозиція не підтримала:
- пільги для ФОП щодо несплати ВЗ під час перебування на лікарняному або у відпустці;
- пільги щодо несплати ВЗ, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій;
- відстрочку щодо сплати ВЗ за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і незастосування штрафів за несплату ВЗ за жовтень;
- незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року (важливо для ФОП на загальній системі та іноземних доходів);
- скасування обов’язку сплати ВЗ, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність в період з 1 жовтня до набрання чинності законом;
- можливість зарахування ВЗ при обрахунку МПЗ для платників ЄП, для яких запроваджується ВЗ;
- чіткий алгоритм дій для податкових агентів щодо виплачених авансів з зарплат у зв’язку з переходом до нової ставки всередині поточного місяця;
- звільнення від сплати ВЗ електронних резидентів (е-резидентів).
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.
Головне юридичне управління Верховної Ради проаналізувало законопроєкт №11416-д, яким підвищуються ставки військового збору та деяких інших податків, та дійшло висновку, що його окремі норми не відповідають Конституції України.