Кількість імпортерів нафтопродуктів в Україну знизилася до дворічного мінімуму

У вересні 2024 року кількість імпортерів нафтопродуктів в Україну знизилася до 245 компаній – на 12% менше, порівнюючи з серпнем: це найменший показник із червня 2022 року.

Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані "Консалтингової групи А-95".

Бензин у вересні завозило 100 компаній – на 9% менше, ніж у серпні, дизпальне – 156 компаній (на 10% менше), а скраплений газ – 104 компанії (на 19% менше).

Скорочення кількості охочих у вересні імпортувати пальне в Україну пов’язане із суттєвим його профіцитом на ринку.

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У серпні, напередодні запровадження нових, вищих акцизних ставок, трейдери збільшили імпорт на 23-42% залежно від виду пального. Найбільше додали імпортери бензину (на 42% — до 166 000 тонн) і скрапленого газу (на 41% — до 124 000 тонн), побивши рекорди останніх двох років.

Тим часом кількість імпортерів залишається значно більшою, ніж до початку повномасштабного вторгнення.