Російські компанії почали шукати програмістів в Африці

Російські компанії активно шукають ІТ-фахівців в африканських країнах.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що зростає кількість вакансій для мешканців багатьох країн континенту. Серед них — Зімбабве (у 17,6 раза), Камерун (у 11 разів), Кенія (у 10 разів), Алжир (у 7,6 раза), Уганда (у п'ять разів), Лівія (у чотири рази), Замбія (майже вдвічі).

Для порівняння, у першому півріччі 2023 року для кожної з африканських держав публікувалося не більше 500 вакансій.

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Економія через це може бути дуже відчутною. Російські програмісти високого класу отримують від 700 тис руб (300 тис грн) на місяць. Африканські програмісти готові на суми в чотири-п'ять разів нижчі.

Повідомляється, що в Африці програмісти, як правило, самозайняті, адже життя там недороге. Тому робота на проєкти з першого світу дає їм змогу отримувати хороші гроші, якщо вони навіть не блищать знаннями. Саме такі програмісти поїдуть і в Росію.

Основна причина - дефіцит кадрів, який посилився з березня 2022 року, коли багато вітчизняних фахівців виїхали за кордон. Кількість айтішників, які безповоротно виїхали з 2022 року оцінюють у 170 тис. осіб.

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Нагадаємо:

Росії гостро не вистачає кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників.