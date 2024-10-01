Російські компанії почали шукати програмістів в Африці
Російські компанії активно шукають ІТ-фахівців в африканських країнах.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Зазначається, що зростає кількість вакансій для мешканців багатьох країн континенту. Серед них — Зімбабве (у 17,6 раза), Камерун (у 11 разів), Кенія (у 10 разів), Алжир (у 7,6 раза), Уганда (у п'ять разів), Лівія (у чотири рази), Замбія (майже вдвічі).
Для порівняння, у першому півріччі 2023 року для кожної з африканських держав публікувалося не більше 500 вакансій.
Економія через це може бути дуже відчутною. Російські програмісти високого класу отримують від 700 тис руб (300 тис грн) на місяць. Африканські програмісти готові на суми в чотири-п'ять разів нижчі.
Повідомляється, що в Африці програмісти, як правило, самозайняті, адже життя там недороге. Тому робота на проєкти з першого світу дає їм змогу отримувати хороші гроші, якщо вони навіть не блищать знаннями. Саме такі програмісти поїдуть і в Росію.
Основна причина - дефіцит кадрів, який посилився з березня 2022 року, коли багато вітчизняних фахівців виїхали за кордон. Кількість айтішників, які безповоротно виїхали з 2022 року оцінюють у 170 тис. осіб.
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Росії гостро не вистачає кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників.