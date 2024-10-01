Кабмін запровадив нову умову при купівлі-продажу автомобіля, що допоможе збирати податки

При купівлі-продажу автомобіля тепер вимагатимуть довідку про його реальну вартість.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що нова вимога прибере практику оцінки автомобіля зі слів продавця, що ліквідує схему мінімізації сплати податків при купівлі-продажу авто.

"Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять у 450 000 грн, і податок у 5% становитиме 22 500 грн. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а "зі слів продавця", наприклад 15 000 грн, і сплачує податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміумкласу за 15 000 грн – це не алегорія, а реальність. На жаль", – пояснив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

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Він також додав, що нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн

Повідомляється, що в Україні продаж від двох легкових автомобілів на рік обкладається податком на прибуток на другий автомобіль у 5%, а на третій на рік і більше – 18%. Реалізація першого транспортного засобу впродовж року – без податку. Продаж першого вантажного автомобіля – 5%, а другого та наступних – 18%.

Середню ринкову вартість автомобіля можна перевірити на сайті Міністерства економіки.

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