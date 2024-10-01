В газотранспортну систему вперше запустили український біометан

Група компаній VITAGRO разом із фахівцями Хмельницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" вперше подали біометан у газотранспортну систему України (ГТС).

Про це йдеться у релізі групи, пише "Інтерфакс-Україна".

"Колектив компанії "ВІТАГРО ЕНЕРДЖІ" спільно зі спеціалістами оператора ГРМ (газорозподільних мереж) успішно забезпечили перший пуск біометану, і газ уже почав надходити в газотранспортну систему. Це перший і єдиний такий досвід для всієї енергетичної галузі України", – зазначено у її релізі.

Згідно з ним, протягом стартових днів роботи завод із виробництва біометану працює на 60-70% запланованої потужності, а добовий обсяг газу, що потрапляє до ГРМ, становить приблизно 6 тис. кубометрів.

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Зазначається, що на повну потужність завод може вийти вже до кінця жовтня 2024 року.