Гетманцев розповів, де взяти додаткові 50 мільярдів у бюджет

Народні депутати подали до проєкту державного бюджету на 2025 рік правки, які містять додатковий ресурс надходжень у сумі 50 млрд грн.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

"Опрацювавши проєкт бюджету, ми з колегами пропонуємо додатковий ресурс. Він невеликий, бо складає лише 1,3% видатків бюджету, утім є реальним. Мова йде про 50 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За словами Гетманцева, джерелом надходження цих коштів можуть стати збільшений до 50% податок на банки за 2024 рік, дооцінка надходжень від імпортного ПДВ, що як і минулого року наразі є заниженими.

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Депутати також пропонують скоротити низку менш пріоритетних під час війни видатків, зокрема, на утримання органів влади, на неефективні бюджетні програми (по типу реструктуризації вугільних підприємств) або програми, повернення до яких зараз не на часі, наприклад, частково відновлюваний Дорожній фонд (окрім обслуговування раніше взятих боргів).

За пропозицією народних депутатів, 30 млрд грн, або 60%, додаткових надходжень можна спрямувати на посилення обороноздатності (розвиток, закупівлю, модернізацію ОВТ, на виконання державних цільових програм розвитку ОПК, закупівлю дронів, на ГУР, СБУ, прикордонну службу та ін.).

Ще 9,7 млрд грн пропонується направити на програми у сфері соціального захисту населення, освіти, медицини і підтримки територіальних громад.

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На підтримку економіки, зокрема, на відновлення програми цивільного розмінування, програми часткового відшкодування купівлі вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, підтримки індустріальних парків, проєктів з великими інвестиціями, Фонду розвитку підприємництва, фермерських господарств тощо, пропонується спрямувати 9 млрд грн.

Решта - 1,3 млрд грн – передбачається на посилення євроінтеграції, діджиталізації.

Нагадаємо:

Голова податкового комітету Данило Гетманцев не бачить підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ), але не виключає, що вони можуть з'явитися в майбутньому.