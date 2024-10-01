У США найбільший за 50 років страйк в портах: країна щодня втрачатиме мільярди доларів

Докери на східному та південному узбережжях США розпочали страйк у вівторок: це перше масштабне припинення роботи за майже 50 років, що зупинило приблизно половину морських перевезень країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Страйк блокує все — від їжі до автомобілів — у десятках портів від штату Мен до Техасу. Аналітики попереджають, що це коштуватиме економіці мільярди доларів щодня, загрожує робочим місцям і посилить інфляцію.

Профспілка Міжнародної асоціації докерів (ILA), що представляє 45 000 портових робітників, вела переговори з групою роботодавців United States Maritime Alliance (USMX) про новий шестирічний контракт до дедлайну 30 вересня опівночі.

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У вівторок ILA заявила, що о 00:01 за місцевим часом (04:01 за Грінвічем) зупинила всі порти від штату Мен до Техасу і відхилила останню пропозицію USMX, подану в понеділок, зазначивши, що вона "далеко не відповідає вимогам членів для затвердження нового контракту".

Лідер ILA Гарольд Даггетт заявив, що роботодавці, такі як оператор контейнерних перевезень Maersk і його підрозділ APM Terminals North America, не запропонували відповідного підвищення зарплат і не погодилися припинити проєкти автоматизації портів.

"Ми готові боротися стільки, скільки потрібно, залишатися на страйку стільки, скільки буде потрібно, щоб отримати зарплати та захист від автоматизації, на які заслуговують наші члени ILA", — сказав Даггетт у вівторок. "Тепер відповідальність за страйк лежить на USMX. Вони мають виконати наші вимоги, щоб страйк закінчився".

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Страйк ILA, перший з 1977 року, викликає занепокоєння у бізнесу по всій економіці, який залежить від морських перевезень для експорту товарів або отримання критично важливого імпорту. Він зачіпає 36 портів, що обробляють широкий спектр контейнерних товарів — від бананів до одягу та автомобілів.

"Ми очікуємо, що сам страйк триватиме від п’яти до семи днів до втручання уряду... Але його наслідки відчуватимуться в мережах, аж до Європи та Азії, щонайменше до січня-лютого", — сказав Пітер Санд, головний аналітик платформи з ціноутворення на морські перевезення Xeneta. Він також зазначив, що ставки на фрахт на трансатлантичних маршрутах зараз зросли майже на 20%.

За даними JPMorgan Chase & Co, економічні втрати від закриття портів становитимуть від 3,8 до 4,5 мільярдів доларів на день.