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В "Українській бронетехніці" розповіли скільки коштує побудувати пороховий завод

Вівторок, 1 жовтня 2024, 11:04 - Артур Крижний

"Українська бронетехніка" отримала комерційну пропозицію від західної компанії з побудови порохового заводу за 20 млн євро. 

Про це йдеться у тексті ЕП

За словами директора компанії Владислава Бельбаса, мова йде про обмежену кількість пороху та лише про етап переробки нітроцелюлози, який не є найскладнішим у циклі його виробництва.

"За три роки ми отримали лише одну пропозицію від західної компанії, яка пропонувала побудувати завод за 20 млн євро з переробки нітроцелюлози у порох. Йшлося про 600 тонн пороху на рік, чого вистачило б на 160 тисяч 122-міліметрових боєприпасів", – зазначив директор компанії Владислав Бельбас.

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За його словами, якби українські виробники мали стабільний доступ до пороху та відповідні державні контракти, кількість вироблених снарядів за рік зросла б на сотні тисяч штук. 

Водночас підприємство з виробництва пороху є вибухонебезпечним, що робить його легкою мішенню для російських ракет і логістично складним, якщо йдеться про імпорт нітроцелюлози з-за кордону.

Детальніше про дефіцит пороху й можливість виробляти його в Україні читайте в тексті: Бавовна і снаряди. Як Україна робить перші кроки до виробництва пороху

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ВПК
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Економічна правда
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