Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро у перший день жовтня
Вівторок, 1 жовтня 2024, 10:25 -
Станом на 1 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 5 копійок, євро - на 20 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,21 грн, євро – 46,15 грн (на 30 вересня долар - 41,16 грн, євро – 45,95 грн).
На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,43 – 41,52 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,27 – 46,45 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,00 - 41,55 грн (курс на 30 вересня – 41,06 - 41,53 грн);
- Євро – 45,80 - 46,45 грн (курс на 30 вересня – 45,85 - 46,45 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк – 41,00 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;
- ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;
- Райффайзен - 40,90 - 41,47 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.
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