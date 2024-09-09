У вівторок відключень світла не буде, але енергетики закликають економити
Понеділок, 9 вересня 2024, 18:20 -
У вівторок 10 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, але енергетики закликають економити світло більшість доби.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"10 вересня застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" закликають економити світло та не користуватись кількома потужними електроприладами одночасно з 08:00 до 22:00.
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Економічна правда
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