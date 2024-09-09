 Цифрова трансформація України
Всі розділи
Укр / Рус

У вівторок відключень світла не буде, але енергетики закликають економити

Понеділок, 9 вересня 2024, 18:20 - Артур Крижний

У вівторок 10 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, але енергетики закликають економити світло більшість доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"10 вересня застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликають економити світло та не користуватись кількома потужними електроприладами одночасно з 08:00 до 22:00.

Реклама:

Економічна правда

енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Родина ексзаступника Галущенка побудувала дорогий котедж, не маючи на це грошей – розслідування 9 вересня 2024, 17:22
Росія вичерпала створені в СРСР резерви енергетики, модернізація не на часі – росЗМІ 9 вересня 2024, 14:39
Найближчий час пройде без відключень світла, але є умова – нардеп 9 вересня 2024, 14:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті