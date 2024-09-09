Університет Шевченка без торгів замовив яйця дорожче від цін в магазинах

КНУ ім. Т. Шевченка без торгів підписав договір із компанії "Золото садів 2021" стосовно закупівлі яєць за ціною 4,2 грн/шт на суму майже 170 тисяч.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані Прозорро.

ДВНЗ "Київський національний університет імені Тараса Шевченка" підписав договір без торгів із ТОВ "Золото садів 2021" стосовно закупівлі яєць вартістю 167 тис грн (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ). Згідно договору поставлять 42 тис курячих яєць вищого ґатунку по 4,20 грн за штуку.

В повідомленні зазначають, що це дорожче від роздрібних цін фасованих яєць вищого сорту в магазинах. Наприклад, на сайті "Сільпо" такі яйця "Квочка" коштують 4,09 грн, а "Ясенсвіт" – 4,10 грн за штуку.

Реклама:

Повідомляється, що до прикладу, "Київський міський клінічний онкологічний центр" замовив яйця по 3,50 грн за штуку, а військова частина 3018 Нацгвардії – по 3,48 грн за штуку, що на 17% дешевше. А "Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології НАМНУ", розташований у Києві, взагалі законтрактувався по 3,30 грн за штуку, що на 21% дешевше.

КНУ ім.Шевченка провів свою закупівлю без торгів "через нагальну потребу у зв’язку з об’єктивними обставинами, які унеможливлюють дотримання строків для відкритих торгів або електронного каталогу".

У договорі між "Державним оператором тилу" і університетом яйця вказані по 4,80 грн за штуку. При цьому "ДОТ" у серпні за результатами конкурентних торгів замовив постачання харчів для інших військових частин у Києві. Яйця у контракті з фірмою "Контракт продрезерв 5" були по 3,10 грн за штуку. Що на чверть дешевше від контракту університету ім.Шевченка, який було укладено без торгів.

Реклама:

З травня 2024 компанія "Золото садів 2021" року отримує підряди КНУ ім. Т. Шевченка на постачання харчів без торгів. Відтоді вона набрала їх на 925 тис.

Економічна правда.