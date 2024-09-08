Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla

Ілон Маск спростував повідомлення про те, що його стартап штучного інтелекту xAI провів переговори про частку доходів у Tesla в обмін на надання виробнику електромобілів Маска доступу до технологій і ресурсів xAI.

Про це повідомляє Reuters.

У суботу The Wall Street Journal повідомило, що Tesla ліцензує моделі штучного інтелекту xAI для розробки програмного забезпечення для допомоги водієві, технології повного автономного водіння і поділиться частиною цих доходів зі стартапом, відповідно до запропонованої домовленості, як це було описано інвесторам.

Видання з посиланням на джерела повідомило, що xAI буде підтримувати розробку інших функцій для Tesla, в тому числі голосового асистента в її електромобілях і програмного забезпечення для живлення людиноподібного робота Optimus.

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"Tesla багато чому навчилася в ході дискусій з інженерами xAI, які допомогли прискорити досягнення неконтрольованого FSD, але немає необхідності ліцензувати що-небудь у xAI", - написав Маск.

Економічна правда