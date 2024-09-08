За добу росіяни атакували енергообʼєкти у шести областях
За добу з 7 на 8 вересня російська армія завдала удару по енергетичних обʼєктах у шести областях України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
За повідомленням Міністерства енергетики, російські загарбники завдали удару по енергообʼєктах у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.
"У Харківській та Сумській областях через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою", - йдеться у повідомленні.
У Донецькій області внаслідок артобстрілу території енергетичного об'єкта пошкоджено будівлю, постраждалих немає. У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі, живлення частково відновили.
За добу енергетики відновили живлення для понад 19 тисяч споживачів.
Нагадаємо:
У неділю 8 вересня в Україні не прогнозуються обмеження електроенергії.
Економічна правда