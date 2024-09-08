За добу росіяни атакували енергообʼєкти у шести областях

За добу з 7 на 8 вересня російська армія завдала удару по енергетичних обʼєктах у шести областях України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням Міністерства енергетики, російські загарбники завдали удару по енергообʼєктах у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.

"У Харківській та Сумській областях через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою", - йдеться у повідомленні.

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У Донецькій області внаслідок артобстрілу території енергетичного об'єкта пошкоджено будівлю, постраждалих немає. У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі, живлення частково відновили.

За добу енергетики відновили живлення для понад 19 тисяч споживачів.

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У неділю 8 вересня в Україні не прогнозуються обмеження електроенергії.

Економічна правда