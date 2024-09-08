ГУР здійснило успішну кібератаку на РФ та привітало росіян із Днем розвідки

7 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило успішну кібератаку на російські ресурси, привітавши росіян із Днем української розвідки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки на своєму каналі у Telegram.

"7 вересня 2024 року кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення геноцидної війни", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначають у відомстві, під атакою опинились підприємства, причетні до ведення війни проти України, а також компанії, причетні до розбудови військової інфраструктури РФ.

Мовай де про компанії: "СМКомплект ЕК", "КрістЕлКом", "КонтурНИИРС", "Чіп-проф", "челябінський завод промислової модернізації", "сібінструмент", "смєтка.ру" та низка інших. Під атакою також опинився "Сімферопольський форум".

"В результаті кібероперції фахівці ГУР МОУ отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій", - додали у повідомленні.

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Також на сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня воєнної розвідки України.

Економічна правда