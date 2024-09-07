У новому iPhone буде використовуватися технологія чіпа Arm для штучного інтелекту - FT

Новий iPhone з чіпом A18, який буде представлений у понеділок 9 вересня, був розроблений з використанням SoftBank, що належить Arm's новітнього дизайну чіпа V9.

Про це повідомляє Financial Times.

Apple проведе свій осінній захід 9 вересня у своїй штаб-квартирі в Купертіно, штат Каліфорнія, де, ймовірно, представить серію нових iPhone та оновлення для інших пристроїв і додатків.

Apple підписала угоду з Arm у вересні минулого року, яка "виходить за рамки 2040 року" і передбачає підтримку Arm у розробці чіп-технологій.

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У липні Arm заявила, що її чіп V9 забезпечує 50% доходів від продажу смартфонів.

Arm володіє інтелектуальною власністю на обчислювальну архітектуру більшості смартфонів у світі, яку вона ліцензує Apple та багатьом іншим компаніям.

Apple використовує технологію Arm у процесі розробки власних чипів для своїх iPhone, iPad і Mac.

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Економічна правда