На Одещині після негоди повернули світло понад 81 тисячі родинам
Субота, 7 вересня 2024, 13:08 -
ДТЕК відновило постачання електроенергії для понад 81 тисячі родин, після негоди, що вирувала в Одеській області з 4 по 6 вересня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"З 4 по 6 вересня в Одеській області вирувала негода, яка призводила до локальних аварій та знеструмлень", - йдеться у повідомленні.
З цього часу вдалось повернути живлення для 1743 трансформаторних підстанцій; відремонтувати 91 повітряну лінію та повернути світло для 82 тисячі домогосподарств у 248 населених пунктах.
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Нагадаємо:
У суботу 7 вересня обмеження світла не заплановані.
Економічна правда
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