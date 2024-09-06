Литва виділить Україні 10 мільйонів євро на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"

Україна отримає від Литви 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів українського виробництва "Паляниця".

Про це повідомив Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі Рамштайн.

"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця", - заявив він.

Довідка. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж 1 мільйон доларів. Реклама:

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 24 серпня повідомив, що українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

Глава держави заявив, що українські нові збройні рішення, зокрема ракета "Паляниця", про перше застосування якої він повідомляв раніше, є реальним способом для України діяти, поки партнери "гальмують" із прийняттям рішень.

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Розробку української далекобійної ракети-дрон "Паляниця" завершили за 1,5 року, в межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеродромів.

Сили оборони вперше застосували українську далекобійну ракету-дрон "Паляниця" по військовій цілі на території тимчасово окупованого Росією Кримського півострова в серпні цього року.

Економічна правда.